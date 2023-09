Gornsdorf: Diebe stehlen aus Firma 40 Kilogramm Messing- und Kupferspäne sowie rund 300 Kilogramm Kabelreste

Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs, der sich zwischen Samstag und Mittwoch ereignet hat.

Unbekannte haben sich zwischen Samstag und Mittwoch gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände in der Meinersdorfer Straße in Gornsdorf verschafft und Buntmetall gestohlen. Die Täter entwendeten etwa 40 Kilogramm Messing- und Kupferspäne sowie schätzungsweise 300 Kilogramm Kabelreste, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Stehlschaden...