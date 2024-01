Gornsdorf: Scheiben an drei Bushaltestellen zerstört

Die Polizei sucht Zeugen der Taten, die sich vermutlich in der Neujahrsnacht ereignet haben.

Gornsdorf.

Unbekannte haben mutmaßlich in der Neujahrsnacht in Gornsdorf sechs Scheiben an drei Haltestellen der Buslinie 190 in Richtung Auerbach zerstört. Betroffen waren die Haltestellen „Untere Siedlung“ und „An der Linde“ in der Hauptstraße sowie der Unterstand an der Haltestelle „KSG“ in der Auerbacher Straße, hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Es entstand ein Schaden von etwa 2100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere Anwohner entlang der Haltestellen im Bereich der Auerbacher Straße und der Hauptstraße, die Beobachtungen zu den Taten gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 zu wenden. (mb)