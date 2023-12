Gruppe Jugendlicher belästigt in Oelsnitz Kunden an Supermarkt

Die Polizei musste am Samstagabend in Oelsnitz anrücken. Ein 16-Jähriger fiel mit „Sieg Heil“-Rufen und dem Hitlergruß auf.

Ärger gegeben hat es am Samstagabend an einem Oelsnitzer Supermarkt. Mehrere Zeugen benachrichtigten gegen 19.15 Uhr die Polizei, weil eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender auf dem Parkplatz in der Hauptstraße Kunden belästigte und Glasflaschen herumwarf. Zudem soll im Supermarkt ein 16-Jähriger mehrfach „Sieg Heil“ gerufen haben....