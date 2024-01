Hakenkreuz auf Gehweg an Bundesstraße in Thalheim gesprüht

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Auf dem Geh- und Radweg nahe der Chemnitzer Straße (B 180)/Meinersdorfer Straße in Thalheim haben Unbekannte in den vergangenen Tagen ein weißes Hakenkreuz gesprüht. Das verfassungsfeindliche Symbol hat eine Größe von rund 60 mal 60 Zentimetern, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Mittwoch. Die geht davon...