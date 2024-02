Hartmann-Haus Oelsnitz: Galerieleiter erläutert Hintergründe zu Werken

Um Landschaftsmalerei geht es in der aktuellen Schau „Wegzeichen 24“. Am Sonntag stellt Galerieleiter Alexander Stoll bei einer öffentlichen Führung die Inhalte näher vor.

Landschaftsmalereien sind in der Galerie im Heinrich-Hartmann-Haus in Oelsnitz zu sehen. Gezeigt werden Werke von vier Künstlern aus der Region. In einer öffentlichen Führung an diesem Sonntag stellt Galerieleiter Alexander Stoll biografische Hintergründe, Maltechniken und Intentionen näher vor.