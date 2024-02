In Stollberg bei Rot über die Kreuzung: Unfall mit 37.500 Euro Schaden

Am Dienstagvormittag sind zwei Pkw zusammengestoßen. Zudem wurden vier Werbeträger beschädigt.

Stollberg.

Einen Unfall, bei dem hoher Sachschaden entstand, hat die Polizei am Dienstag gegen 10.50 Uhr in Stollberg aufgenommen. Ein 47-Jähriger, der mit einem VW auf der Bahnhofstraße aus Richtung Hohensteiner Straße in Richtung B 180 unterwegs war, passierte die Kreuzung Bahnhofstraße/Zwickauer Straße offenbar trotz roter Ampel. Dabei kollidierte das Auto mit einem bei Grünschaltung auf der Zwickauer Straße in Richtung Bachgasse fahrenden Kia (Fahrer: 32). Bei dem Zusammenstoß wurden zudem vier am Fahrbahnrand stehende Werbeträger beschädigt, heißt es im Bericht der Polizeidirektion Chemnitz. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf insgesamt etwa 37.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (mb)