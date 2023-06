In Zwönitz spielt am Mittwoch die Musik

In Zwönitz wird am Mittwoch gefeiert – bei der Fête de la Musique, die jährlich am 21. Juni – dem kalendarischen Sommeranfang – stattfindet. Dabei handelt es sich um eine internationale Veranstaltung, bei der Amateur-und Berufsmusiker auftreten. Zwönitz ist mittlerweile zum fünften Mal mit dabei. In der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr...