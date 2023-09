Jahrmarkt und Musik bei Kirmes in Niederwürschnitz

Drei Tage lang wird in der rund 2500 Einwohner zählenden Gemeinde Niederwürschnitz gefeiert: von Freitag bis Sonntag.

Am Freitagabend von 20.30 Uhr bis 24 Uhr lädt die Gemeinde ins Festzelt am Vereinshaus ein. Handgemachte Musik steht auf dem Programm: von den Grunge-Rock-Bands The Dumbels, Headless Rosster und den Stoner-Rockern von Stone Diver.