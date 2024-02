Jugendliche zerstören in Thalheim Briefkastenanlage mit Böller

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich bereits am 25. Januar ereignet hat.

Thalheim.

Unbekannte haben am Donnerstag, 25. Januar, gegen 17.45 Uhr in der Thalheimer Anton-Günther-Straße offenbar durch das Zünden von Pyrotechnik eine Briefkastenanlage eines Wohnblocks beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro, hat die Polizei mitgeteilt. Zeugen hatten dort drei Kinder beziehungsweise Jugendliche gesehen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen. Einer von ihnen hatte ein Fahrrad dabei und hantierte mit einem leuchtenden Feuerwerkskörper, mutmaßlich einem Bengalischen Feuer. Hinweise zu Personen, die in Tatortnähe mit Fahrrädern unterwegs waren oder mit Pyrotechnik hantierten, nehmen die Ermittler des Polizeireviers Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 entgegen. (mb)