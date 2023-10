Kirmes in Kemtau: Rummel, Knüppelkuchen, Lampionumzug

Vorweg sei gesagt: Große Attraktionen hat man auf der Kirmes in Kemtau vergeblich gesucht. Was macht den Reiz eines solchen Dorffestes aus?

Ein „bewährtes Programm“, wie es der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Kemtau, Torsten Fischer, nannte, erwartete Besucher der Kemtauer Kirmes am Wochenende. Traditionell waren einige Fahrgeschäfte aufgebaut und in erster Linie Kemtauer, Eibenberger und Neu-Eibenberger trafen sich am Feuerwehrgerätehaus. Warum? Nicht nur Eileen Wieland, die...