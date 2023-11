Kleinbus rast am Sonntagnachmittag im Erzgebirge über Waldweg mit Kindern

Ein Mercedes ist in Jahnsdorf vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei riskierte er offenbar das Leben von Spaziergängern. Die Polizei baut auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Beim Flüchten vor der Polizei hat der Fahrer oder die Fahrerin eines Kleinbusses billigend in Kauf genommen, Spaziergänger in Lebensgefahr zu bringen. Wie von der Polizeidirektion Chemnitz zu erfahren war, wollten Beamte in Jahnsdorf einen dunkelblauen Mercedes Vito einer Kontrolle unterziehen. Aufgefallen war ihnen der Wagen in Seifersdorf in...