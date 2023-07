Kleintransporterfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pkw auf der B 180 zwischen Stollberg und Thalheim

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag, 6. Juli, auf der B 180 ereignet hat. Ein unbekannter weißer Kleintransporter war gegen 10.15 Uhr aus Richtung Stollberg in Fahrtrichtung Thalheim unterwegs, als er in einer Rechtskurve in Höhe des Bächelwegs mit einem entgegenkommenden roten Pkw Audi zusammenstieß. An beiden...