Kollision in Oelsnitz fordert zwei Verletzte

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Sonntag drei Personen verletzt worden. In einer unübersichtlichen Rechtskurve der Dr.-Otto-Nuschke-Straße in Oelsnitz geriet die 20-jährige Fahrerin eines Pkw VW offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der VW frontal mit einem entgegenkommenden...