Kollision in Oelsnitz: Polizei prüft Ampelschaltung

Zwei Fahrzeuge sind auf der Kreuzung Zur Lutherbuche/Hartensteiner Straße zusammengestoßen.

Oelsnitz.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr in Oelsnitz zugetragen. Eine 29-Jährige war mit einem VW Polo von der Straße Zur Lutherbuche auf die Hartensteiner Straße aufgefahren. Dabei ist sie mit einem dort aus Richtung Niederwürschnitz kommenden VW Passat zusammengestoßen. Sowohl sie als auch der 48-jährige Passat-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Donnerstag. Der an beiden Autos entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 12.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Unfallermittlungen prüft die Polizei, welche Ampelschaltung für die Beteiligten unmittelbar vor der Kollision galt, ist dem Bericht weiter zu entnehmen. ( mb)