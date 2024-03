Ladendieb in Stollberg gefasst

Das Ladenpersonal eines Supermarktes konnte den Täter stellen. Der Diebstahl war aber nicht das einzige Vergehen des Mannes.

Ein 43-jähriger Mann steht im Verdacht am Donnerstagmorgen ein alkoholisches Getränk im Wert von etwa drei Euro aus einem Supermarkt in der Auer Straße entwendet zu haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der mutmaßliche Ladendieb konnte anschließend durch das Personal des Geschäftes gestellt werden. Im Zuge dessen wurde bekannt, dass...