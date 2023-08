Lidl Niederwürschnitz: Eingeschränktes Warensortiment durch Ausfall der Kühlung

In der Lidl-Filiale in Niederwürschnitz war es am Wochenende zu einem Ausfall der Kühlung gekommen. Die Folge: Noch heute gibt es nicht alle Produkte. Wie es weitergehen soll.

Kunden, die am heutigen Dienstagmorgen im Lidl Niederwürschnitz einkaufen gingen, standen vor teils leeren Kühlregalen. Geschätzt in einem Drittel der Regalfächer lagen gegen 10 Uhr keine Waren. Kunden, die am heutigen Dienstagmorgen im Lidl Niederwürschnitz einkaufen gingen, standen vor teils leeren Kühlregalen. Geschätzt in einem Drittel der Regalfächer lagen gegen 10 Uhr keine Waren.