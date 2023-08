Lugau: Mit 2,52 Promille in die Böschung

Lugau.

In einer Böschung ist die Fahrt eines Transporterfahrers am Donnerstagmittag in Lugau zu Ende gegangen. Beim Rückwärtsfahren in der Flockenstraße kam der Fahrer eines Mercedes-Transporters mit seinem Auto von der Straße ab und blieb in der angrenzenden Böschung hängen. Dabei entstand an der Böschung geringer Schaden. Der Transporter blieb augenscheinlich unbeschädigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Verletzungen zog sich der 33-jährige Fahrer keine zu, er musste aber dennoch zu einem Arzt zur Blutentnahme. Ein Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von 2,52 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, zudem erhielt er von der Polizei eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (mb)