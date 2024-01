Macheten-Mann im Bus: Betrunkener bedroht Jugendliche, dann rückt der Rettungswagen an

Ein stark betrunkener 26-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Hohndorf die Polizei auf den Plan gerufen.

Lugau/Hohndorf. Mit gleich zwei Macheten ausgestattet war ein 26-jähriger Deutscher am Donnerstagnachmittag. Wie die Polizei meldet, stieg der stark alkoholisierte Mann gegen 13.30 Uhr am Bahnhof in Lugau in einen Bus der Linie 199.

Während der Fahrt nach Hohndorf sprach er zunächst eine Gruppe jugendlicher Fahrgäste an. „Dabei soll er mehrfach zwei Macheten aus seinem Beutel herausgeholt und damit herumhantiert haben, wodurch sich die Jugendlichen bedroht gefühlt hatten“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nachdem der 26-Jährige an einer Bushaltestelle in der Rödlitzer Straße in Hohndorf ausgestiegen war, verständigte ein 15-Jähriger aus der Gruppe der Jugendlichen eine Angehörige, die wiederum die Polizei informierte.

Als Polizeibeamte an der Haltestelle eintrafen, wurde der 26-Jährige bereits in einem Rettungswagen versorgt. Offenbar hatte er kurz nach dem Aussteigen das Bewusstsein verloren, woraufhin ein Zeuge den Notruf gewählt hatte. Im Beutel des Mannes entdeckten die Beamten zwei Macheten und stellten diese sicher. Ein im Krankenhaus mit ihm durchgeführter Alkoholtest ergab 3,61 Promille.

Damit nicht genug: Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Der Deutsche kam in eine Fachklinik, nun wird gegen ihn wegen des Verdachts der Bedrohung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (phy)