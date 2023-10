Männer attackieren im Erzgebirge Mädchen beim Gassigehen mit Hund

Eine 13-Jährige ist am Freitagabend in Burkhardtsdorf von Unbekannten angegriffen worden. Was bisher bekannt ist.

Ein Mädchen ist in Burkhardtsdorf von vier Männern angegriffen worden. Laut Polizei war die 13-Jährige am Freitag gegen 19.30 Uhr mit einem Hund in der Chemnitzer Straße unterwegs, als ihr die Unbekannten entgegenkamen. Drei von ihnen sollen sie umringt, geschubst, getreten und geschlagen haben. Das Mädchen flüchtete zum Spielplatz am...