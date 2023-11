Mann fährt betrunken auf der A 72 bei Stollberg

Ein Auto war auf der A 72 bei Stollberg auffällig. Am Steuer: ein 38-Jähriger mit 1,9 Promille und ohne Führerschein.

(Niederdorf/Stollberg) Weil die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs abgelaufen war, ist der Polizei am vergangenen Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr ein auf der Autobahn 72 in Richtung Hof fahrender Skoda aufgefallen. „Die Beamten hielten den Pkw auf Höhe der Anschlussstelle Stollberg-Nord an und unterzogen ihn einer Kontrolle“, informierte die...