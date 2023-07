Meinersdorfer Rassekaninchenzüchter geben Tipps

An diesem Wochenende steht in Meinersdorf das Hasenfest auf dem Programm, es ist bereits das 29. Das Gelände an der Turnhalle steht Besuchern am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag 9 bis 16 Uhr offen, heißt es von den Rassekaninchenzüchtern des S 325 Meinersdorf. Am Samstagnachmittag haben diese ab 17 Uhr musikalische Unterhaltung angekündigt,...