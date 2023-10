Mitteldorfer laden zur Familienwanderung

Ein Wandertag findet am Sonntag im Stollberger Ortsteil statt. Die Strecke führt über rund zwölf Kilometer.

Der Familienwandertag in Mitteldorf steht bevor. An diesem Sonntag treffen sich Wanderlustige an der Turnhalle im Stollberger Ortsteil, 9 Uhr geht es los. Die Strecke führt über rund zwölf Kilometer, und das Ganze soll etwa vier Stunden dauern. Über den Bahndamm geht es nach Oberdorf und Beutha. Im Pfarrwald ist dann laut Ankündigung „eine...