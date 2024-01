Motiv des Schwibbogens in Geyer: Spur führt ins Vogtland

Heike und Wolfgang Lorentz aus Niedersachsen recherchieren zu Ortsschwibbögen. Der Bogen von Geyer hat ihnen Kopfzerbrechen bereitet. Mithilfe von „Freie Presse“-Lesern sind sie nun ein Stück weitergekommen.

Der frühere Hohndorfer Bürgermeister war der Erste. Schon an dem Tag, als der Beitrag zum Geyerischen Ortschwibbogen in der „Freien Presse“ erschien, meldete sich Matthias Groschwitz bei Heike und Wolfgang Lorentz. Denn das Ehepaar aus Wedemark, das für ein Buch über Ortsschwibbögen recherchiert, kommt bei dem Bogen nicht weiter. Was sie...