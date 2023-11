Nach Bluttat im Erzgebirge: Verdächtiger verhaftet

Eine 42-Jährige ist am Donnerstag in Oelsnitz attackiert und schwer verletzt worden. Was bisher bekannt ist.

Eine Bluttat hat sich am Donnerstagmorgen in Oelsnitzer ereignet. Gegen 9 Uhr, so berichtet es die Polizei, griff ein 41-Jähriger das 42 Jahre alte Opfer in dessen Wohnung an. Nach „Freie Presse"-Informationen erlitt die Frau mehrere Stich- und Schnittverletzungen. Bei dem Täter, der anschließend flüchtete, handelt es sich um ihren...