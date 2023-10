Nach Hubschrauber-Einsatz auf Autobahnzubringer im Erzgebirge: Polizei macht Angaben zu Unfallhergang

Auf der Staatsstraße 258 in Zwönitz ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Nach dem schweren Unfall auf dem Autobahnzubringer (S 258/Annaberger Straße) am Mittwoch in Zwönitz hat die Polizei am Donnerstag weitere Details bekannt gegeben. Demnach war gegen 14.45 Uhr ein 49-Jähriger mit seinem Skoda vom Querweg nach links auf den bevorrechtigten Zubringer aufgefahren und dabei mit einem von links kommenden Pkw Citroën...