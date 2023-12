Neue Pächter für ältestes Gasthaus: Diese Erzgebirger übernehmen das „Hotel Roß“ in Zwönitz

Zwei Köche und eine Restaurantfachfrau übernehmen das Gasthaus von 1537. Das Trio erfüllt sich einen Traum und rettet das Traditionshaus vor der Schließung. Auf der Karte stehen Gerichte, die in Zwönitz gut ankommen sollten.

Immer wenn Robby Kindermann in den vergangenen Monaten am „Hotel Roß“ in Zwönitz vorbeifuhr, wurde er nachdenklich. So eine Gaststätte mitten in der Bergstadt darf nicht geschlossen sein, dachte sich der Koch. Als seine Freunde, Restaurantfachfrau Nicole Pflug und Koch Nico Deutsch, auch überlegten, eine eigene Gaststätte zu eröffnen,...