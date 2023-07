Neuer Abschnitt auf der B 180 in Niederwürschnitz gesperrt – Chemnitzer Straße in Lugau dicht

Wer mit dem Auto aus Lugau in Richtung Stollberg will, muss seit langem eine Umleitung in Kauf nehmen. Das bleibt auch so, wenn ab Montag der nächste Bauabschnitt beginnt. Bis voraussichtlich 14. November wird auf der Hohensteiner Straße, der B 180, nun im Bereich des Hochbehälters und Sonderpostenmarkts gebaut – der vierte Abschnitt des...