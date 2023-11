Neuer Dorfplatz im Erzgebirge: 740.000 Euro schweres Bauprojekt wird eingeweiht

Die Fertigstellung eines Großprojektes wird am Dienstagnachmittag in Ursprung, einem Ortsteil von Lugau, feierlich eingeweiht: der neue Dorfplatz. Was dieser zu bieten hat.

Komplett umgestaltet präsentiert sich das Areal rund um den Knotenpunkt Untere Dorfstraße/Spielstraße im Lugauer Ortsteil Ursprung. Am Dienstagnachmittag, 15 Uhr, erfolgt die feierliche Einweihung.