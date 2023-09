Neukirchen: 15- und 14-Jährige bei Unfall mit Moped verletzt

Die 15-jährige Simson-Fahrerin kollidierte mit einem Kleintransporter.

Neukirchen.

Zwei junge Mädchen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Neukirchen verletzt worden. Eine 15-Jährige fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Simson-Moped von der Adorfer Straße nach links auf die Hauptstraße auf und kollidierte mit einem von links aus Richtung Chemnitzer Straße kommenden VW-Kleintransporter (Fahrer: 58), der Vorfahrt hatte. Durch den Anstoß kippte das Moped um. Die Mopedfahrerin und ihre 14-jährige Beifahrerin erlitten nach dem derzeitigen Kenntnisstand leichte Verletzungen, heißt es im Bericht der Polizeidirektion Chemnitz vom Freitag. Den am Kleintransporter sowie am Moped beim Zusammenstoß entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf eine Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. (mb)