Niederdorf: In Gegenverkehr geraten und Unfall verursacht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag, 4. Dezember, am frühen Morgen in Niederdorf ereignet hat. Ein auf der Chemnitzer Straße in Richtung Jahnsdorf fahrender Pkw-Fahrer hat gegen 6.45 Uhr in Höhe des Hausgrundstücks Nummer 4 gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen. Er kam mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und streifte...