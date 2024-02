Noch bis Freitag Vollsperrungen in Kemtau und Burkhardtsdorf

Ursachen für die Verkehrseinschränkungen sind eine Havarie an der Trinkwasserleitung sowie Arbeiten an der Freileitung.

Über zwei Vollsperrungen in dieser Woche hat das Landratsamt des Erzgebirgskreises informiert. Die Zwönitztalstraße (B 180) in Kemtau ist seit Mittwoch bis Freitag in Höhe der Hausnummer 30 gesperrt. Ursache dafür ist eine Havarie an der Trinkwasserleitung. Die Umleitung erfolgt über die B 95, durch Gelenau entlang der K 7105 und weiter...