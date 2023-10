Nötigung auf der Kreuzung auf dem Höhlteichberg in Oelsnitz

Zwei Autofahrer sind am Mittwochnachmittag auf der viel befahrenen Kreuzung aneinandergeraten. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Geschehens.

Was genau geschehen ist bei einer Auseinandersetzung von zwei Autofahrern in Oelsnitz, das versucht die Polizei herauszufinden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, so heißt es von den Beamten, kam es am Mittwochnachmittag im Kreuzungsbereich Dr.-Otto-Nuschke-Straße/Pflockenstraße/Äußere Stollberger Straße - also auf der Kreuzung auf dem...