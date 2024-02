Nutzung von Trauerhallen in der Gemeinde Lugau wird teurer

Wer künftig die Trauerhallen Erlbach, Kirchberg und Ursprung nutzt, soll mehr bezahlen. So ein Beschluss des Stadtrates Lugau vom Montagabend.

Der Lugauer Stadtrat hat am Montagabend eine neue Entgeltordnung für die Nutzung der Trauerhallen in Erlbach, Kirchberg und Ursprung beschlossen. Künftig soll eine Nutzungsgebühr von 200 Euro pro Trauerfeier fällig werden. Weil die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Erlbach-Kirchberg/Ursprung die Nutzungsverwaltung für die Trauerhallen an...