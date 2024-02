Oelsnitz: 43-Jähriger skandiert gegenüber Polizisten mehrfach Hitlergruß

Beamte des Polizeireviers Stollberg haben Anzeige erstattet.

Oelsnitz.

Nach einem Zeugenhinweis zu einem augenscheinlich bewusstlos in einer Hecke liegenden Mann sind Beamte des Polizeireviers Stollberg am Samstagabend gegen 20.35 Uhr in der Bahnhofstraße in Oelsnitz im Einsatz gewesen. Als die Polizisten eintrafen, war der Mann bereits wieder zu sich gekommen. Als sich die Streifenwagenbesatzung bei ihm nach seinem Wohlbefinden erkundige, wurde der erheblich alkoholisierte Mann zunehmend aggressiver. Anschließend rief und zeigte der 43-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit gegenüber den Polizisten mehrfach den Hitlergruß. Die Einsatzkräfte erstatteten Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und erteilten dem Mann einen Platzverweis. ( mb)