Oelsnitz: Polizei stellt 48-Jährigen mit gestohlenem E-Bike und wird weiter fündig

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten weitere Elektroräder und zudem Drogen.

Oelsnitz. Nach der Verkehrskontrolle eines Radfahrers am Dienstagmittag in Oelsnitz ist die Polizei gleich mehrfach fündig geworden. Der Überprüfung folgte eine Wohnungsdurchsuchung.

Polizisten hatten den 48-Jährigen kontrolliert, der gegen 12.15 Uhr in der Inneren Neuwieser Straße mit einem E-Bike der Marke Cube unterwegs war. Wie sich herausstellte, war das von ihm genutzte blaugraue Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben, da es Mitte Dezember aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Lugau entwendet wurde, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Donnerstag.

Drogen ebenfalls gefunden

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräume des 48-jährigen Deutschen haben die Polizisten weiterhin einen gestohlenen Fahrradrahmen der Marke Haibike, ein E-Mountainbike von Specialized sowie einen E-Scooter Odys gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge gehören alle diese Gegenstände nicht dem 48-Jährigen. Außerdem wurden 5,7 Gramm Marihuana sowie entsprechende Utensilien für den Drogenkonsum in der Wohnung festgestellt und beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Stollberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln aufgenommen. Im Zuge dessen ist zu klären, wie der Deutsche in den Besitz der als gestohlen gemeldeten Gegenstände gekommen ist. ( mb)