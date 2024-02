Parkplatz-Unfall mit Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in Zwönitz ein Auto beschädigt. Im Anschluss beging er oder sie Fahrerflucht.

Zwönitz.

Wieder einmal hat es auf einem Parkplatz gekracht und der Verursacher hat sich aus dem Staub gemacht. Das Polizeirevier Stollberg sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Zwönitz. Diese ereignete sich am Montag zwischen 15.20 Uhr und 15.35 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes auf der Wiesenstraße 1-3. Ein unbekannter Transporter oder Lkw mit Pritsche stieß laut Polizei vermutlich beim Ausparken gegen einen dort abgestellten, grauen Pkw der Marke Mitsubishi Kravag. Dabei sei ein Sachschaden von zirka 3500 Euro hinten und an der Seite links entstanden. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Tatfahrzeug hat, kann sich telefonisch unter 037296 900 oder per E-Mail an revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de wenden. (hkat)