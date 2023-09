Pkw-Fahrerin verursacht in Baustellenbereich der A 72 zwischen Hartenstein und Stollberg-West Unfall

Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von einigen Tausend Euro.

Oelsnitz.

Ein Unfall hat sich am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr auf der Autobahn A 72 im Bereich Oelsnitz ereignet. Eine 19-Jährige, die mit einem Pkw VW aus Richtung Hof in Richtung Chemnitz unterwegs war, ist in einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Hartenstein und Stollberg-West nach rechts von der Fahrspur abgekommen und mit einer Warnbake kollidiert. Infolgedessen wurde die Fußplatte der Bake auf die Fahrbahn geschleudert, woraufhin zwei dem Auto nachfolgende Pkw - Renault/Fahrerin: 27 sowie Skoda/Fahrerin: 50 - darüber fuhren. Verletzt wurde niemand. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Montag. (mb)