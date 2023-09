Pkw in Oelsnitz zerkratzt

Die Polizei sucht Zeugen der Tat am Donnerstagabend.

Oelsnitz.

Unbekannte haben am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 17.30 und 21.35 Uhr den Lack eines an der Ecke Waldstraße/Oelsnitzer Straße in Oelsnitz abgestellten Mazda auf der Fahrerseite mit einem Gegenstand zerkratzt. Das ist einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Freitag zu entnehmen. Der Sachschaden an dem roten Mazda 3 beziffert sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die in den Nachmittags- beziehungsweise Abendstunden des Donnerstag Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 037296 900 an die Ermittler des Polizeireviers Stollberg zu wenden. (mb)