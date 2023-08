Pkw kracht mit Motorrad zusammen: Sechs Verletzte in Stollberg

Weil ein Motorradfahrer die Vorfahrt missachtete, kollidierte er am Samstagabend mit einem Pkw. Eine junge Frau wurde schwer verletzt.

Zu einem Zusammenprall mit sechs Verletzten ist es am Samstag gegen 18.45 Uhr in Stollberg gekommen. An der Kreuzung Bahnhofstraße, Hohensteiner Straße, Schillerstraße kollidierte ein Motorrad Atlantis mit einem VW. Dieser prallte gegen ein Geländer am Straßenrand. Der 47-jährige Motorradfahrer und die 46-jährige Sozia wurden leicht...