Pkw soll in Niederwürschnitz Müllmann touchiert haben

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der sich am Mittwochmorgen ereignet hat.

Niederwürschnitz.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 6.30 Uhr in Niederwürschnitz ereignet hat. Eine 59-Jährige ist mit einem Toyota auf der Chemnitzer Straße, Höhe Hohensteiner Straße, an einem Müllfahrzeug vorbei gefahren. Dabei soll der Pkw den Fahrer eines Müllfahrzeugs berührt haben, der sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Fahrzeuges befand. Der 44-Jährige soll leichte Verletzungen erlitten haben.