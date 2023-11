Polizei ermittelt: Sieben zerkratzte Autos – mehrere Tausend Euro Schaden

Der Tatort ist nahe der Stollberger Innenstadt. Die Ermittler suchen dringend Zeugen

In Stollberg sind sieben geparkte Autos zerkratzt worden. Es handele sich um Lackschäden von insgesamt mehreren Tausend Euro, so eine Polizeisprecherin. Beschädigt wurden zwei Pkw VW und zwei Pkw Ford, ein Audi, ein Peugeot sowie ein Skoda. Die Vorfälle haben sich laut Polizei am Donnerstag um die Mittagszeit auf den Parkflächen am...