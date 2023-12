Polizei findet in Wohnung im Erzgebirge mehr als 2000 illegale Knallkörper

Beamte haben nach dem Löschen eines angebrannten Essens in Stollberg Kartons mit illegalem Feuerwerk bemerkt. In diesen war eine Nettoexplosivstoffmasse von etwa 4,1 Kilogramm.

Illegale Böller hat die Polizei am Wochenende in einer Wohnung in Stollberg gefunden. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am frühen Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr zum Löschen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Thälmann-Straße im Einsatz. Wie sich herausstellte, hatte der Mieter sein Essen beim Kochen anbrennen lassen,...