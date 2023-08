Polizei stellt in Stollberg Uhrendieb auf der Flucht

Stollberg.

Ein Uhrendieb ist am Dienstagnachmittag in Stollberg gestellt worden. Der 38-Jährige hatte sich in einem Geschäft in der Ernst-Thälmann-Straße beraten lassen, entnahm in einem unbeobachteten Moment eine Armbanduhr im Wert von rund 250 Euro aus den Auslagen und steckte diese ein. Als er das Geschäft verließ, fiel dem Inhaber auf, dass die Uhr fehlte. Er folgte dem Dieb und stellte ihn zur Rede. Dabei wurde er bedroht, der Dieb flüchtete mit einem Fahrrad. Beim Versuch, die Flucht zu verhindern, stürzte der Ladenbesitzer und verletzte sich leicht. Anhand der Täterbeschreibung konnten Polizisten den Verdächtigen mit der Uhr stellen. Er wurde später wieder entlassen. Gegen ihn wird ermittelt, hat die Polizei mitgeteilt. (mb)