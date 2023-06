Polizei sucht Zeugen nach Parkrempler am Stollberger Kaufland

Stollberg.

Ermittlungen nach einer Unfallflucht hat die Polizei in Stollberg aufgenommen. Wie das Stollberger Revier mitteilte, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem am Mittwoch auf dem Kaufland-Parkplatz an der Auer Straße geparkten Mercedes-Benz A-Klasse. Der schwarze Pkw wies an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen auf. Da der Unfallverursacher sich nicht meldete, sondern weiterfuhr, ermittelt nun die Polizei zum Parkrempler und sucht Zeugen. Wem etwas in der Zeit zwischen 11.40 Uhr und 18.20 Uhr aufgefallen ist, der werde gebeten sich im Polizeirevier Stollberg zu melden. Dies ist telefonisch unter Ruf 037296-900 möglich. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor. (tka)