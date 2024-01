Proteste: Erzgebirgskreis erlaubt Sperrung der B 169 in Schneeberg bis Freitag und weiteren Protest in Neukirchen

Mit Auflagen dürfen weitere Veranstaltungen im Rahmen der Bauernproteste im Erzgebirgskreis stattfinden. Durch ein Gerichtsurteil ist jetzt auch ein Protest in Sehmatal-Cranzahl gestattet.

Das Landratsamt hat am Montag zwei weitere Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Bauernprotesten in seinem Zuständigkeitsbereich genehmigt. Es handelt sich dabei um einen Autokorso am Montag in Neukirchen sowie eine Demonstration in Schneeberg von Montag bis Freitag. Beide waren zuvor vom Landratsamt zunächst abgelehnt worden.