Radler aus dem Ruhrgebiet besuchen Oelsnitz

615 Kilometer auf dem Sattel ins Erzgebirge: Ein Quartett aus Sprockhövel hat Oelsnitz besucht. Eine längst überfällige Tour.

Eine Radtour über 615 Kilometer hat eine vierköpfige Gruppe aus der Oelsnitzer Partnerstadt Sprockhövel kürzlich ins Erzgebirge geführt. Die Gäste, darunter Albrecht van Well als 2. Vorsitzender des Freundschaftskreises, absolvierten die Strecke, die unter anderem über Brilon, Kassel, Eisenach und Erfurt führte, in sieben Tagesetappen. In...