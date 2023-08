Rasierklingen unter Aufkleber versteckt: Zwei Personen in Lugau verletzt

Zeugen haben am Mittwochabend die Polizei informiert, dass sie an einem Verkehrszeichen in der Sallauminer Straße einen Aufkleber festgestellt hatten, unter dem sich eine Rasierklinge befand. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass auch im Bereich des Stadtparks, einschließlich des Skaterparks, mehrere Aufkleber mit verschiedenen...