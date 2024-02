Rockbands wollen Alten Schlachthof in Stollberg beben lassen

Vier brennende Fahrzeuge, eine Drohung an der Scheune: Eventuell hat eine am Wochenende in einem Landwirtschaftsbetrieb im Erzgebirge begangene Tat etwas mit den Bauernprotesten zu tun. Carsten Schulze will sich nicht einschüchtern lassen. Derweil haben Unterstützer eine Spendenaktion begonnen.