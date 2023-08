Rummel, Draisine-Fahrten, Bubble-Soccer und Musik: Das gibt es bei der Lugauer Sommernacht

Am Samstag steigt in Lugau die 14. Lugauer Sommernacht. Vom Paletti-Park bis zur ehemaligen Bahnmeisterei und Feuerwehr können Besucher tanzen und feiern.

Lugau will am Samstag die Nacht zum Tag machen. Los geht es trotzdem schon am Nachmittag. Ab 14 Uhr ist in der ehemaligen Bahnmeisterei das Eisenbahnmuseum geöffnet und es sollen Draisine-Fahrten angeboten werden. Schon am Freitag, 16 Uhr, öffnet am Bahnhofsparkplatz ein Rummel, der zudem am Sonntagnachmittag noch einmal besucht werden kann.