Sächsischer Wandertag: Der Staffelstab ist an Lugau übergeben

Der Staffelstab ist nun in Lugaus Hand. Andreas Dietz, stellvertretender Bürgermeister von Lugau, nahm ihn beim 12. Sächsischen Wandertag in Grimma entgegen, und Bürgermeister Thomas Weikert brachte ihn in dieser Woche mit zum Treffen jener, die in die Vorbereitung des 13. Sächsischen Wandertages 2024 in Lugau eingebunden sind.